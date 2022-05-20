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اكتشاف أول اصابة بمرض جدري القردة في "اسرائيل"

الجمعة 20 مايو 2022 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف أول اصابة بمرض جدري القردة في "اسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل اعلام عبرية ،مساء اليوم الجمعة، عن اكتشاف أول حالة إصابة بمرض جدري القردة في "إسرائيل".

وقالت وزارة الصحة الاسرائيلية أنه تم  اكتشاف اول حالة جدري قرود في اسرائيل في مشفى ايخيلوف.

وذكرت صحيفة يديعوت احرنوت أنه تم  تشخيص أول إصابة بجدري القردة في "إسرائيل" تعود لشخص في الثلاينيات من عمره.

وفي وقت سابق أفادت مصادر مقربة من منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ستعقد، الجمعة، اجتماعا طارئا حول تفشي مرض جدري القرود.


ومن المقرر أن تجتمع المجموعة الاستشارية الفنية المعنية بمخاطر العدوى التي يمكن أن تتحول إلى أوبئة.

وتقدم المجموعة المشورة لمنظمة الصحة العالمية حول مخاطر العدوى التي يمكن أن تشكل تهديدا للصحة العالمية.

وفي الآونة الأخيرة جرى تسجيل أكثر من 100 إصابة خارج إفريقيا التي يتوطن فيها المرض.

وتنتشر العدوى الفيروسية عن طريق الاتصال الوثيق مع المرضى وعادة ما تصاحبها أعراض خفيفة.


يأتي ذلك في وقت توالى فيه الإعلان عن إصابات جديدة بالمرض في عدد من دول العالم، فيما يبدي الناس فضولا متزايدا لمعرفة معلومات عن هذا الاضطراب الصحي، أهمها أعراضه وكيفية الوقاية منه قدر الإمكان.

و جدري القردة فيروس نادر شبيه بالجدري البشري، ورصد لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في السبعينيات، وزادت الحالات في غرب إفريقيا خلال العقد الماضي.

وتشمل أعراض المرض الحمى والصداع والطفح الجلدي، الذي يبدأ على الوجه وينتشر إلى باقي أجزاء الجسم.

وتعد القوارض المستودع الرئيسي للفيروس، لكن يمكن أن يصاب البشر بجدري القرود من خلال الاتصال الوثيق مع المصابين، وعادة ما تكون العدوى خفيفة ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة.

#اسرئايل #جدري القرود #جدري القردة #اسرائيل
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