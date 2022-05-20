ضبط أضخم سرقة للطاقة الكهربائية في رام الله

رام الله/سما/

ضبطت طواقم شركة كهرباء محافظة القدس أضخم سرقة للطاقة الكهربائية في الآونة الأخيرة في مدينة بيتونيا برام الله، تعود لمستثمر في العقارات والشقق السكنية.

وأوضحت الشركة في بيانٍ مقتضب لها، أن المتعدي على الشبكة الكهربائية يقوم بتخزين مواد مثلجة في ثلاجات ضخمة عن طريق التيار المسروق وتوزيعها على المحال التجارية، ويقوم بتزويد معامل ألمنيوم بالتيار الكهربائي المسروق، بإلإضافة إلى أنه يقوم ببيع الكهرباء للمستأجرين والشقق السكنية الخاصه به.

والجدير ذكره، أن طواقم الشركة قدرت وبشكل أولي حجم السرقات بنحو مليون شيكل، حيث تم ضبط السرقة بعد جهود حثيثة بذلتها الطواقم الفنية في التحري والمتابعة للموقع، وتقدمت الشركة ببلاغ إلى الجهات القانونية المختصة وطالبت بأخذ أشد العقوبات بحق المتعدي بالسرقة، وبحق كل من ساهم وتعاون في تنفيذ عملية السرقة الكهربائية له.

وناشدت الشركة المقدسية الجهات المسؤولة ووزارة الداخلية التعامل بحزم معه ومع كل من يحاول تدمير واستنزاف مقومات الشركة وتهديد النظام الكهربائي، لما للسرقات من تأثر مدمر على المشتركين ومصالحهم التجارية، وعلى المجتمع الفلسطيني برمته.

تأتي هذه الجهود، في إطار محاربة الشركة لظاهرة السرقات والتي أدت إلى قرار القطع الاسرائيلي الأخير والذي مسَّ بشكل مجحف ومباشر مشتركينا في كل مناطق الامتياز.