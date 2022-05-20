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وزيرة ألمانية تزور "إسرائيل" غداً

الجمعة 20 مايو 2022 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة ألمانية تزور "إسرائيل" غداً



د ب أ/سما/

تبدأ وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الثقافية كلاوديا روت مساء غد السبت زيارة رسمية لإسرائيل تستغرق ثلاثة أيام.


وأعلن مكتب الوزيرة اليوم الجمعة أنها ستزور نصب "ياد فاشيم" في القدس يوم الأحد. كما تعتزم السياسية المنتمية لحزب الخضر تبادل الآراء مع فنانين إسرائيليين وممثلي مؤسسات سياسية ألمانية في إسرائيل. وستلتقي يوم الاثنين وزير الثقافة الإسرائيلي هيلي تروبر.


وقالت روت في بيان: "العلاقات الثقافية الألمانية-الإسرائيلية لها أهمية خاصة وهي مسألة مفضلة لي... ذكرى الجريمة الفريدة ضد الإنسانية المتمثلة في الهولوكوست، والتي لا تزال ألمانيا مسؤولة عنها حتى اليوم، يجب ألا تتلاشى أبدا".


كما تعتزم الوزيرة المضي قدما في تأسيس مكتب الشباب الألماني-الإسرائيلي، وقالت: "مع أصدقائنا الإسرائيليين نريد أن نكون مثالا يحتذى به ضد الإقصاء والمشاركة الفعالة في مكافحة معاداة السامية".


تجدر الإشارة إلى أن هذه ثاني زيارة خارجية رسمية لروت عقب زيارتها لفرنسا.

#المانيا #اسرائيل

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