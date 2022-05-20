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فصائل فلسطينية تهنئ الجبهة الشعبية بإتمام المؤتمر الثامن وانتخاب الأمين العام ونائبه

الجمعة 20 مايو 2022 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل فلسطينية تهنئ الجبهة الشعبية بإتمام المؤتمر الثامن وانتخاب الأمين العام ونائبه



غزة/سما/

قدمت فصائل فلسطينية التهنئة  للرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمناسبة إتمام أعمال المؤتمر الوطني العام الثامنووصفت حركة "حماس"، انتخاب الأسير أحمد سعدات أمينًا عامًا لـ "الشعبية" وانتخاب جميل مزهر نائبًا، بـ "العرس الديمقراطي".

وتقدمت "حماس" بخالص الأمنيات بالتوفيق للأمين العام "سعدات" ونائبه "مزهر"، وأعضاء المكتب السياسي، مشددةً على الوحدة والوقوف معًا على طريق المقاومة حتى التحرير.

بدورها، أكدت لجان المقاومة في فلسطين، أن معركة البناء الديمقراطي والشورى لا تقل أهمية عن معركة التحرر والنضال الوطني والمقاومة ومجابهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشادت "لجان المقاومة" بتاريخ الجبهة الكبير في مقاومة الاحتلال، والتصدي لكافة المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.

وفي وقتٍ سابق اليوم، انتخبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات أمينًا عامًا، وجميل مزهر نائبًا له، بعد انتهاء أعمال المؤتمر الوطني الثامن لـ "الجبهة".

#الفصائل الفلسطينية #حماس #لجان المقاومة

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