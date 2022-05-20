بالفيديو: انفجار خزانات محطة وقود بالسعودية

الرياض/سما/

تداول رواد موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة انفجار خزانات محطة وقود بالسعودية وذلك بسبب الحر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في المملكة.

ويظهر مقطع الفيديو محطة وقود في المملكة قبل لحظات من انفجارها واشتعال النيران فيها، ويظهر من الفيديو خروج النار من أربع فتحات من الأرض بعد قذف الأغطية الموجودة على تلك الفتحات بمشهد مروع.

وعلى حد تعبير المتابعين فإن الانفجار وقع في خزان تحت الأرض وتضررت البنية التحتية للمحطة بشكل كبير، وبحسب المعطيات فإنه لم يصب أي أحد بأذى وذلك لأن مكان الخزانات يبتعد عن مكان التعبئة.

وفي الوقت الراهن تشهد السعودية ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث سجلت منطقة مكة المكرمة وجدة 47 درجة مئوية.