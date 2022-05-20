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الصحة العالمية تعلن عدد الإصابات بمرض "جدري القردة" في جميع أنحاء العالم

الجمعة 20 مايو 2022 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنيف/سما/

قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق يازاريفيتش، إن المنظمة سجلت حتى الآن، وجود 37 حالة إصابة بفيروس جدري القرود، وهناك 71 حالة أخرى قيد التحقيق.

وأضاف المتحدث: "هناك حاليا 37 حالة مؤكدة، و 71 حالة قيد التحقيق. تحث منظمة الصحة العالمية، مختلف البلدان على اتباع التعميمات والتحديدات الخاصة بالحالات والبحث عن تحديدات جديدة. نتوقع أن تزداد مع توسع البحث".


وتابع المتحدث، أنه كقاعدة عامة، تختفي أعراض جدري القرود في غضون أسابيع قليلة، لكنها في بعض الحالات يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية وحتى الموت.

#منظمة الصحة العالمية #مرض جدري القردة

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