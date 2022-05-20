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"العفو الدولية": عدم تحقيق "إسرائيل" في ظروف استشهاد "أبو عاقلة" انتهاك للقانون الدولي

الجمعة 20 مايو 2022 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العفو الدولية": عدم تحقيق "إسرائيل" في ظروف استشهاد "أبو عاقلة" انتهاك للقانون الدولي



لندن/سما/

أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، أن عدم تحقيق قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظروف استشهاد شيرين أبو عاقلة انتهاك للقانون الدولي.

وقالت منظمة العفو الدولية:"إن  قرار "إسرائيل" عدم التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وكانت قد استشهدت الصحفية والمراسلة في قناة الجزيرة القطرية خلال تغطيتها لاقتحام مخيم جنين الأسبوع الماضي.

جدير ذكره أنه عُرض مقطع فيديدو، أمس الخميس، للحظات الأخيرة للشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين قبل استشهادها، حيث أظهر إطلاق كثيف للنار من قبل قوات الاحتلال اتجاه الصحفيين..

#منظمة العفو الدولية

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