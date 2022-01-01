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الجبهة الشعبية تنتخب أحمد سعدات أميناً عاماً وجميل مزهر نائباً له

الجمعة 20 مايو 2022 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجبهة الشعبية تنتخب أحمد سعدات أميناً عاماً وجميل مزهر نائباً له



غزة/سما/

 أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، انتهاء أعمال المؤتمر الوطني الثامن للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، باستكمال انتخاب الأمين العام الرفيق أحمد سعدات ونائبه الرفيق جميل مزهر وأعضاء المكتب السياسي، الذي شهد واللجنة المركزية العامة تجديداً واسعاً في عضويتهما، وشاملاً لمختلف الساحات فيهما.


وأضافت الجبهة في بيان لها اليوم الجمعة " ناقش أعضاء المؤتمر بمسؤولية عالية البرنامج السياسي الذي شهد تطويراً في ضوء طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني بكونه صراعاً شاملاً ومفتوحاً معه، وإعادة التأكيد على حقوقنا التاريخية كافة في فلسطين، ورفض أي مساومات تنتقص منها، كما التأكيد على استخدام كل وسائل النضال السياسية والجماهيرية والشعبية والكفاح المسلح في مقدمتها، من أجل تحقيق أهدافنا وإلحاق الهزيمة بدولة الكيان.


وتابعت "كذلك، ناقش المؤتمر تقريراً سياسياً يستعرض ويحدد موقفاً من التطورات بين المؤتمرين، وإقرار خطوط العمل والمهمات للمرحلة القادمة، سيتناولها بياناً سياسياً شاملاً فيما بعد.


وتناول المؤتمر التقرير الحزبي والتركيز على المسألة التنظيمية باعتبارها الحلقة المركزية لحزبنا، وإجراء التعديلات الضرورية على النظام الداخلي بالاستناد إلى التجربة الملموسة لمنظماتنا الحزبية.


هذا وقد عقدت اللجنة المركزية العامة اجتماعها الأول هذا اليوم ووجهت في ختامه التحية والتقدير والوفاء للرفاق الذين تنحوا طواعية عن مواقعهم في الهيئات المركزية، أو الذين حال نص النظام الداخلي دون التجديد لهم، والذي كان تمسك المؤتمر باستمرار وجوده هو فتح أبواب التجديد في الهيئات المركزية أمام القيادات الشابة.


كما وجهت اللجنة المركزية التحية إلى جماهير شعبنا في الـ 48 والقدس والضفة والقطاع والشتات، مؤكدةً على تمسك الجبهة باستمرار النضال من أجل هوية شعبنا الموحدة، ومن أجل تحقيق أهدافه في العودة والحرية والاستقلال.
 

#الجبهة الشعبية #أحمد سعدات #جميل مزهر

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