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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن بمحافظة نابلس

الجمعة 20 مايو 2022 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن بمحافظة نابلس



نابلس/سما/

 أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا وقرية بيت دجن بمحافظة نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، لـ"وفا"، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع أربع إصابات بالرصاص المعدني وإصابة بحروق، و21 حالة اختناق بالغاز، بينها طفل، خلال مواجهات في بيت دجن شرق نابلس.

وأشار إلى أن تسعة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني و22 بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وتشهد بلدة بيتا وقرية بيت دجن مواجهات مع الاحتلال منذ عدة أشهر، دفاعا عن الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

#نابلس #بيتا #بيت دجن

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