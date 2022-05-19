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إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية ضد التهجير والاستيطان في مسافر يطا

الجمعة 20 مايو 2022 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية ضد التهجير والاستيطان في مسافر يطا



الخليل/سما/

 أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية ضد مخطط التهجير وامتداد المستوطنات في مسافر يطا جنوب الخليل.

وأوضح منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، أن الفعالية أقيمت بمشاركة متضامنين أجانب وأهلنا من داخل أراضي الـ48 وأهالي مسافر يطا، حيث أقيمت صلاة الجمعة في تجمع الركيز وأم الشقحان بالقرب من قرية التواني المهددة بالتهجير.

وأشار العمور إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في الفعالية، ما أدى لإصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

يذكر أن لجان الحماية والصمود، والمؤسسات الفاعلة وأهالي المسافر ينظمون هذه الفعاليات بشكل أسبوعي رفضا لقرار المحكمة الإسرائيلية اعتبار مسافر يطا منطقة إطلاق نار وتدريب عسكري، بهدف تهجير أكثر من 14 قرية وتجمعا سكانيا من المنطقة.

#اصابات #الخليل

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