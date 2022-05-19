مرتضى منصور يتحدث عن "السحر" مجددا.. هدّد ميدو (شاهد)

القاهرة / وكالات /

تحدث رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عن استهداف لاعبي فريقه بالسحر والشعوذة مجددا، وهي اتهامات رددها منصور على مدار السنوات الماضية.

ووافق الاتحاد المصري على طلب رئيس نادي الزمالك بنقل مباريات الفريق الرسمية من ستاد القاهرة إلى ستاد الدفاع الجوي.

وقال منصور إن أشخاصا يقومون باستهداف فريقه بالسحر والشعوذة، ما يمنع لاعبي فريقه من تسجيل الأهداف.

وحول اعتراض نجم الفريق السابق أحمد حسام "ميدو" على قرار مرتضى منصور، انهال رئيس نادي الزمالك على لاعبه ومدرب فريقه السابق بالشتائم.

مرتضى منصور زعم أن ميدو أطلق تصريحاته وهو في حالة سكر، مهددا بضربه بالحذاء، وبملاحقته قانونيا.

بدوره، سخر ميدو من تصريحات مرتضى منصور، ناشرا فيديو وهو يقوم بتبخير منزله، وكتب أنه يقوم بهذه الفعالية في ستاد القاهرة، في إشارة إلى تصريحات رئيس النادي.

وكان الزمالك خسر آخر لقاءين على ملعب ستاد القاهرة في الدوري، أمام إنبي وطلائع الجيش، دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف.