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البنتاغون يبحث قضية استشهاد شيرين ابو عاقلة

الجمعة 20 مايو 2022 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البنتاغون يبحث قضية استشهاد شيرين ابو عاقلة



رام الله / سما /

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الوزير لويد أوستن بحث قضية استشهاد شيرين أبو عاقلة خلال لقائه نظيره الإسرائيلي بيني غانتس في واشنطن، وقد أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي امتناعه حاليا عن فتح تحقيق، في حين ظهر فيديو جديد للحظات الأخيرة قبل إطلاق الرصاص على شيرين.

وصرح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، الخميس، بأن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن شدد على أن يكون التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة شاملا وشفافا.

وأضاف المتحدث أن أوستن رحب برغبة إسرائيل في التحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة، وفق قوله

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