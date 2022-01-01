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فيديو : مشهد يوثّق اللحظات الأخيرة قبل استهداف شيرين أبو عاقلة

الجمعة 20 مايو 2022 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : مشهد يوثّق اللحظات الأخيرة قبل استهداف شيرين أبو عاقلة



رام الله / سما /

تداول عددٌ من الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغريبة، مقطع فيديو يوثّق اللحظات الأخيرة التي تسبق استهداف الصحفية في شبكة الجزيرة شيرين أبو عاقلة.


ويُظهِر المقطع مجموعة من الصحفيين الذين تجمّعوا لتغطية أخبار اقتحام مخيم جنين، ومن ثم يظهر صوت ناجم عن إطلاق النار من قِبل قناصة الاحتلال صوبهم، وكانت إحدى هذه الرصاصات قد أصابت الصحفية أبو عاقلة مما أدى إلى استشهادها.

ويُذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن استشهاد شيرين أبو عاقلة، يوم الأربعاء الموافق 11 آيار/ المُنصرم أثناء تواجدها في المخيم لتغطية الأحداث.

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