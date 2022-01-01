  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء حارة نهارا لطيفة ليلا

الجمعة 20 مايو 2022 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة نهارا لطيفة ليلا



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام حارا نهارا لطيفا ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت غائما جزئيا الى صاف بوجه عام حارا نهارا لطيفا ليلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئيا وباردا نسبيا ومغبرا احيانا نهارا وباردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل يتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا وباردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الجمعة والسبت من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ومن خطر إشعال النار في الأماكن التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: حالة من الغضب داخل أوساط المقاومة من المخابرات المصرية لهذا السبب ..

يديعوت تزعم : الكشف عن سيناريوهيْن أمنييْن خطيرين لما بعد الرئيس عباس

أول تعليق للملكة نور بعد قرار تقييد العاهل الاردني تحركات نجلها الأمير حمزة

اسرائيل : استعدادات لمواجهة عسكرية كبرى تتضمن سقوط صواريخ واقتحام مقاتلين من غزة ولبنان للحدود

استقالة أمين سر فتح برام الله عقب نتائج انتخابات جامعة بيرزيت

العاهل الأردني يوافق على تقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته

إدارة بايدن تُهدد إسرائيل: إعفاء الإسرائيليين من التأشيرات في خطر

الأخبار الرئيسية

الكشف عن فحوى رسالة المقاومة للاحتلال في حال تجاوز الخطوط الحمراء

فيديو : مشهد يوثّق اللحظات الأخيرة قبل استهداف شيرين أبو عاقلة

نائب قائد "هيئة الأركان" في كتائب القسام: سيف القدس بداية للأيام السوداء التي تنتظر العدو وزوال دولته

"إسرائيل هيوم" تكشف: إيران حاولت خطف وزير الجيش الإسرائيلي السابق "موشيه يعلون"

اسرائيل : استعدادات لمواجهة عسكرية كبرى تتضمن سقوط صواريخ واقتحام مقاتلين من غزة ولبنان للحدود

الاتصالات الفلسطينية