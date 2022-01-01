نائب قائد "هيئة الأركان" في كتائب القسام: سيف القدس بداية للأيام السوداء التي تنتظر العدو وزوال دولته

غزة/سما/

أكد نائب قائد هيئة الأركان لكتائب الشهيد عز الدين القسام مروان عيسى "أبو البراء" أن معركة سيف القدس ستكون البداية للأيام السوداء التي تنتظر العدو الصهيوني من أجل زواله.

وشدد القائد عيسى في كلمة له خلال فيلم شقيقه الشهيد وائل عيسى أن سيف القدس ستكون لها تداعيات استراتيجية على كيان العدو الغاصب وعلى مستقبله في أرض فلسطين.

مضيفاً بأن دماء الشهداء الطاهرة ستكون جسر التحرير والعودة لشعبنا الفلسطيني.

وقال أبو البراء في رثائه أخيه: "لا يسعني في هذا المقام مقام الشهادة والتضحية وأنا أترحم وأتذكر أخي الحبيب أبو أحمد رحمه الله، إلا أن أحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ويتخذ منكم شهداء فلقد اختاره الله سبحانه وتعالى بعد سنواتٍ طويلة من الجهاد والتضحية والالتزام بهذه الدعوة المباركة منذ نعومة أظفاره".

وتابع: "كان نِعم الأخ ونعم الصديق ونعم الملتزم، وكذلك اختاره الله سبحانه وتعالى في أقدس الأيام، في العشر الأواخر من رمضان، وكذلك في أقدس معركة معركة سيف القدس".

وارتقى الشهيد القائد وائل عيسى برفقة القائد القسامي حسن القهوجي إثر قصف صهيوني استهدفهم خلال معركة سيف القدس العام الماضي.