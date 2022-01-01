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واشنطن : إسرائيل تدعم إعادة المساعدات الأمريكية للفلسطينيين

الخميس 19 مايو 2022 11:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن : إسرائيل تدعم إعادة المساعدات الأمريكية للفلسطينيين



واشنطن / وكالات /

أعرب مسؤولون إسرائيليون عن "حماسهم" لنظرائهم الأمريكيين بشأن إعادة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المساعدة للفلسطينيين بعد قطعها بالكامل تقريبًا من قبل إدارة ترامب، على حد قول مسؤول أمريكي كبير.

وقالت مديرة مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور ، خلال شهادتها الثلاثاء أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بخصوص ميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للسنة المالية 2023 ،"تلقت عددا غير متناسب من الأسئلة من المشرعين من كلا الحزبين فيما يتعلق بالمساعدة الأمريكية للفلسطينيين".

وأعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن أكثر من 500 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين منذ توليه منصبه. وذهبت الغالبية العظمى من هذه الأموال إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) ، بينما ذهب ربعها إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمشاريع إنسانية واقتصادية مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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