"إسرائيل هيوم" تكشف: إيران حاولت خطف وزير الجيش الإسرائيلي السابق "موشيه يعلون"

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل اعلام عبرية اليوم الخميس، عن أن "الاستخبارات الإيرانية حاولت استدراج أكاديميين ومسؤولين كبار إلى الخارج لاختطافهم".

وأشارت إلى ان أن جهاز الأمن العام (الشاباك)"رصد في الأشهر الأخيرة، نشاطات للاستخبارات الإيرانية لتشجيع أكاديميين إسرائيليين ومسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية على السفر إلى الخارج بهدف اختطافهم أو المساس بهم".

وأضافت: "انتحل عناصر الاستخبارات الإيرانية هوية محاضرين، وصحفيين ورجال أعمال، وقد تم التواصل مع الإسرائيليين بواسطة البريد الإلكتروني".

ومن جهتها قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" اليوم الخميس، "تم الاتصال بالمواطنين الإسرائيليين عن طريق البريد الإلكتروني، باستخدام عنوان بريد مشابه جدًا، أو تغيير حرف أو علامة، بعنوان أصلي معروف للطرف الآخر بغرض إقامة اتصال".

وكشفت الى انه من بين المسؤولين موشيه يعالون وزير الجيش الاسرائيلي الاسبق.

وأكدت الصحيفة "بعد إجراء اتصال أولي مع الإسرائيلي، يُطلب منه التبديل إلى محادثة على واتس أب برقم هاتف جديد غير مألوف له" وأضافت: "امتنع المواطنون الإسرائيليون الذين تلقوا هذه الاستفسارات المشبوهة عن الرد عليها، بل وقاموا بتنبيه الأجهزة الأمنية".