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"حامي تابوت" الشهيدة أبو عاقلة من السقوط معتقل في زنزانة أرضية من قبل اسرائيل

الخميس 19 مايو 2022 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حامي تابوت" الشهيدة أبو عاقلة من السقوط معتقل في زنزانة أرضية من قبل اسرائيل



رام الله / سما /

قال المحامي خلدون نجم إن مخابرات الاحتلال تحتجز عمرو أبو خضير، (34 عاماً) من سكان شعفاط، في زنزانة أرضية منذ اعتقاله يوم الإثنين.

وبات يعرف في الشارع الفلسطيني باسم "حامي التابوت" لأنه أصر على منع نعش الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة من السقوط على الأرض رغم تعرضه للضرب من قبل شرطة الاحتلال في مستشفى مار يوسف "الفرنسي" يوم الجمعة الماضي.

وكانت شرطة الاحتلال اقتحمت مستشفى مار يوسف واعتدت بالضرب وباستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الدخان والصوت على المشيعين في مشهد أدانه العالم أجمع.

وأضاف المحامي نجم: "هو معتقل منذ فجر الإثنين في الزنازين حيث تدعي المخابرات الإسرائيلية أن عليه ملفاً سرياً وتوجه له شبهات الانتماء وتقديم خدمات إلى ما تسميها منظمة إرهابية".

وأشار المحامي نجم إلى أنه جرى تمديد اعتقاله حتى يوم الأحد.

وقال: "هو معتقل في زنزانة أرضية ما يجعله منقطعاً عن العالم".

وأضاف نجم: "يدعون أن الاعتقال لا علاقة له بالجنازة ولكن أعتقد أن الاعتقال هو أساساً بسبب دفاعه عن النعش". 

#شيرين اسرائيل #تابوت شرين

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