نابلس: وقفة أمام مقر "الأونروا" إحياء لذكرى النكبة ورفضا لتقليص الوكالة لخدماتها

رام الله / سما /

شارك عشرات المواطنين، اليوم الخميس، في وقفة أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بمدينة نابلس، إحياء للذكرى الـ74 للنكبة، ورفضا لتقليص خدمات الوكالة.

وردد المشاركون في الوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، ودائرة شؤون اللاجئين، واللجنة الوطنية العليا لعودة اللاجئين "سنعود" في محافظة نابلس، الشعارات المطالبة بحق العودة، وضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، كما رفعوا الأعلام الفلسطينية.

وأكد أمين سر إقليم حركة فتح نابلس محمد حمدان، ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية بكل الفصائل والمؤسسات لانتزاع حقوق شعبنا بإقامة الدولة الفلسطينية، رغم محاولة الأمم المتحدة تقليص الدعم للوكالة والدور الوظيفي.

وشدد حمدان على استمرار الفعاليات الوطنية والدفاع عن الحقوق الفلسطينية حتى الوصول للدولة.

من جهتها، قالت مدير دائرة شؤون اللاجئين شمال الضفة الغربية نسرين ذوقان، إن الوقفة تأتي احتجاجا على تصريحات المفوض العام للأونروا التي أدلى بها مؤخرا حول نقل صلاحيات الوكالة للشراكات المختلفة في الأمم المتحدة، والتوضيح حول مضمونها.

وأكدت الرفض المطلق لأي تصفية لوكالة الغوث، كونها الشاهد على النكبة واللجوء، مشيرة إلى وجود تقليص في مختلف الخدمات بالبرنامج الصحي والاجتماعي والتعليمي وفي كافة المجالات.