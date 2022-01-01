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الاحتلال يخطر بوقف البناء في ستة منازل بأرطاس جنوب بيت لحم

الخميس 19 مايو 2022 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بوقف البناء في ستة منازل بمنطقة "باكو" بقرية أرطاس، جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لـ"وفا"، بأن المنازل التي تم إخطارها تعود للمواطنين، باسل اللحام، وعدنان الأطرش، ومحمد القصاص، وباسم عايش، وإسماعيل عوض صلاح، ورائد إبراهيم صلاح.

يشار إلى أن الاحتلال صعد في الفترة الأخيرة من هجمته الاستيطانية في بيت لحم، من الاخطار بهدم المنازل ووقف البناء فيها، والاستيلاء على عشرات الدونمات الزراعية.

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