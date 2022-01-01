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كاتب مصري يكشف مفاجأة مدوية حول رجل الأعمال أيمن نور المتواجد في تركيا

الخميس 19 مايو 2022 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتب مصري يكشف مفاجأة مدوية حول رجل الأعمال أيمن نور المتواجد في تركيا



وكالات - سما-

كشف الكاتب الصحفي والمفكر السياسي عبد الله السناوي، عن مفاجأة حول طلب رجل الأعمال المصري المتواجد في تركيا بالعودة إلى مصر.

وأضاف خلال مقابلة مع الإعلامي أحمد الطاهري عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن المجتمع بكل مكوناته السياسية والاجتماعية في حالة أزمة، لكنه وصف أزمة جماعة الإخوان بأنها "أكبر وأفدح".

وأوضح أن "الجماعة تعاني من انشقاق كبير وتشهد تصارعا بين جبهتي إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد (يقيم في لندن) ومحمود حسين أمين عام الجماعة (يقيم في إسطنبول)".

وأشار إلى أن "الجبتهين تتصارعان على الحصص والأموال"، معتبرا ذلك بمثابة انهيار أخلاقي وسياسي غير مسبوق، وتابع: "هؤلاء يتصورون أن أموالهم ربانية ومباركة.. هناك انقسام وروح منخفضة بين الشباب، وبعض شبابهم المحبوسين طلبوا الحوار".

ولفت إلى أن "الغطاء الدولي انسحب عن جماعة الإخوان، إلا أن هناك قوى دولية وإقليمية تريد إغلاق هذا الملف وتضغط في هذا الجانب دون أن يكون لديها تصور واضح".

ونوه بأن هناك "تناقضا مهما يتجلى في مهاجمة بعض المنابر الإخوانية للحوار الوطني وتستبيح الأطراف التي وافق عليه، بينما أكبر رمزين للإخوان ممن هم خارج السجون، أحدهما يوسف ندا أطلق رسالة يطلب فيها الحوار، وكذا الأمر يخص محمود حسين الذي أطلق اشتراطات في هذا الصدد".

وأكمل: "نحن أمام تنافس تنظيمي داخل جماعة الإخوان على طلب الحوار.. وهناك أيضًا أيمن نور وهو مقرب من الإخوان على الأقل سياسيا طلب رسميا العودة والمشاركة في الحوار في رسالة غير معلنة".

واعتبر السناوي هذا الأمر بأنه وضع جديد، لكنه قال: "المشكلة في الإخوان أن التجربة سلبية جدًا، من خلال فكرة التكويش على الدولة والتعرض للجيش واختراق الشرطة والعلاقة مع الإرهابيين في سيناء.. هذه كانت دولة الهواة وكانت تجربة بدائية وصعبة ونتائجها كادت أن تؤدي إلى حرب أهلية".

#ايمن نور مصر #ايمن نور السيسي #ايمن نور تركيا

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