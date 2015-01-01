هجوم على سفينة شحن جنوب غرب الحديدة في اليمن

وكالات - سما-

قالت وسائل إعلام دولية بعد ظهر اليوم الخميس إن سفينة شحن تعرضت لهجوم جنوب غرب مدينة الحديدة في اليمن وهي منطقة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وبحسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فإن الهجوم الذي تعرضت له سفينة الشحن وقع على بعد 34 ميلا بحريا (63 كيلومترا) جنوب غرب مدينة الحديدة اليمنية.

ولم تتطرق الهيئة، وهي جزء من البحرية الملكية البريطانية، في بيانها المقتضب إلى طبيعة الهجوم ولا نتائجه ولا هوية السفينة.

وخلال السنوات الماضية، تعرضت أكثر من سفينة شحن لهجمات قبالة سواحل اليمن.

واتهمت الحكومة الشرعية اليمنية والولايات المتحدة ودول أخرى جماعة الحوثي، حليفة إيران، باستهداف الملاحة في تلك المنطقة، وهو ما نفاه الحوثيون.

ومنذ أكثر من سبع سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة أحد طرفيها هي القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية.

وقال الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية ومقره في الشرق الأوسط إنه لا علم لديه بالواقعة، لكنه رفض على الفور الإدلاء بمزيد من التعليقات، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

ويخوض تحالف بقيادة السعودية حربا منذ آذار/ مارس 2015 ضدّ الحوثيين المدعومين من إيران، والذين يسيطرون منذ فترة طويلة على العاصمة اليمنية صنعاء والحديدة.

ولم يعترف الحوثيون والحكومة اليمنية في المنفى والتحالف الذي تقوده السعودية بالهجوم على الفور.

فقد استولى الحوثيون في كانون الثاني/ يناير على السفينة الإماراتية روابى.

وقالوا إن السفينة كانت تحمل أسلحة، فيما قال التحالف بقيادة السعودية إنها كانت تحمل معدات مستشفى مفككة.