المقررة الخاصة للأمم المتحدة تُنصف إيران بملف “الحظر” وطهران تعتبر تصريحاتها “فضيحة أخرى لأمريكا”

وكالات - سما-

اعتبرت الحكومة الإيرانية، تأكيد المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة بأن إجراءات الحظر المفروضة على إيران غير قانونية ومناقضة لمعايير حقوق الإنسان، “فضيحة أخرى لأمريكا”.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي، عبر حسابه في “تويتر”، إن “المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة أكدت في ختام زيارتها إلى إيران بأن إجراءات الحظر الأمريكية الأحادية ضد إيران مناقضة لمعايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية وأنه على الولايات المتحدة إنهاء إجراءات حظرها اللاقانونية ضد إيران، فضيحة أخرى لأمريكا”.

وقالت ألينا دوهان، إن “العقوبات خلفت الآثار الأكثر تدميرا على المواطنين العاديين”، داعیة إلی الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة.

وصرحت دوهان أن الدراسات تشير إلى أن العقوبات كان لها تأثير سلبي للغاية على الاقتصاد الإيراني منذ عام 2018. وخلفت أكثر الآثار تدميرا على الفئات الضعيفة وذات الدخل المنخفض والأشخاص المصابين بأمراض خاصة والأسر التي ترأسها النساء والمهاجرین وكبار السن.