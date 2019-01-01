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استقالة أمين سر فتح برام الله عقب نتائج انتخابات جامعة بيرزيت

الخميس 19 مايو 2022 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة أمين سر فتح برام الله عقب نتائج انتخابات جامعة بيرزيت



رام الله / سما /

اعلن أمين سر حركة فتح في رام الله والبيرة الحاج موفق سحويل، تقديم استقالته وعضويته من لجنة اقليم رام الله والبيرة كـ"قرار نهائي لا رجعة عنه"، عقب خسارة فتح وتراجعها في انتخابات مجلس الطلبة بجامعة بيرزيت.

وطالب سحويل بتشكيل لجنة تحقيق في مجريات ما حدث لأن الحركة امتلأت بــ"المرتزقة والدخلاء".

يشار الى ان الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس فازت بالانتخابات بفارق كبير، حيث أظهرت النتائج تقدمها بـ10 مقاعد عن منافستها الشبيبة الطلابية.

وتقدمت الكتلة الإسلامية بـ5 مقاعد عن آخر انتخابات لمجلس الطلبة عام 2019، فيما تراجعت الشبيبة بـ5 مقاعد.

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