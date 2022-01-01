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علامات تدل على نقص الكالسيوم في الدم

الخميس 19 مايو 2022 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
علامات تدل على نقص الكالسيوم في الدم



وكالات / سما /

 

الكالسيوم معدن حيوي يستخدمه جسمك لبناء عظام وأسنان قوية، و الكالسيوم ضروري أيضًا لقلبك وعضلات أخرى لتعمل بشكل صحيح، وعندما لا تحصل على كمية كافية من الكالسيوم ، فإنك تزيد من خطر الإصابة باضطرابات مثل:-

-هشاشة العظام

- قلة العظام

قد لا ينمو الأطفال الذين لا يحصلون على ما يكفي من الكالسيوم للوصول إلى الطول المحتمل الكامل مثل البالغين.

وحسب ما ذكره موقع healthline يجب أن تستهلك الكمية الموصى بها من الكالسيوم يوميًا من خلال الطعام الذي تتناوله أو المكملات الغذائية أو الفيتامينات.

يتعرض العديد من الأشخاص لخطر متزايد للإصابة بنقص الكالسيوم مع تقدمهم في العمر قد يكون هذا النقص ناتجًا عن مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك:-

- قلة تناول الكالسيوم على مدى فترة طويلة من الزمن ، وخاصة في مرحلة الطفولة.

- الأدوية التي قد تقلل من امتصاص الكالسيوم.

- عدم تحمل النظام الغذائي للأطعمة الغنية بالكالسيوم.

- التغيرات الهرمونية وخاصة عند النساء.

- عوامل وراثية معينة.

وهناك علامات تدل على نقص الكالسيوم في الجسم ومنها:-

- الارتباك أو فقدان الذاكرة.

- تشنجات عضلية.

- خدر وتنميل في اليدين والقدمين والوجه.

- الاكتئاب.

- الهلوسة.

- تشنجات العضلات.

- أظافر ضعيفة وهشة.

- سهولة تكسير العظام.

يمكن أن يؤثر نقص الكالسيوم على جميع أجزاء الجسم ، مما يؤدي إلى ضعف الأظافر ، وبطء نمو الشعر ، وهشاشة الجلد وترققه.

يلعب الكالسيوم أيضًا دورًا مهمًا في كل من إطلاق الناقلات العصبية وتقلصات العضلات. لذلك ، يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى حدوث نوبات لدى الأشخاص الأصحاء، إذا بدأت تعاني من أعراض عصبية مثل فقدان الذاكرة أو التنميل والوخز أو الهلوسة أو النوبات ، فحدد موعدًا لرؤية طبيبك في أقرب وقت ممكن.

#الدم #الكالسيوم #العظام #صحة العظام #هشاشة العظام

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