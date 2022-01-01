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"VK" الروسية تعلن عن تطبيق جديد للمراسلة بمواصفات مميزة

الخميس 19 مايو 2022 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"VK" الروسية تعلن عن تطبيق جديد للمراسلة بمواصفات مميزة



وكالات / سما /

أعلنت شبكة "VK" الروسية عن تطبيق جديد للمراسلة لتنافس من خلاله "واتس آب" وتطبيق "مسنجر" من فيسبوك.

وأشار القائمون على الشبكة إلى أن تطبيق "VK Messenger" سيكون مستقلا عن تطبيق "VK" الأساسي، ومن خلاله سيتمكن المستخدمون من التواصل مع جهات الاتصال الموجودة في هواتفهم وأجهزتهم الذكية أيضا.

ويحوي التطبيق الجديد جميع الوظائف الموجودة في تطبيقات المراسلة الشهيرة، كما يمكن مستخدميه من تبادل الرسائل، وإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، وتبادل الملفات التي تصل أحجامها إلى 2 غيغابايت.

ويمكن لمستخدمي التطبيق استعماله لإرسال الرسائل التي تحتوي على تسجيلات صوتية أيضا، أو استخدامه لإرسال الموقع الجغرافي لجهات الاتصال الخاصة بهم، أو حتى لتحويل الأموال.

ويوفر هذا التطبيق إمكانية التحكم بإعدادات الخصوصية فيه كإخفاء وقت آخر ظهور للمستخدم على سبيل المثال، أو تحديد عرض بيانات الحساب الإلكتروني على التطبيق، كما يمكن للمستخدم تحديد الخلفيات وأحجام الخطوط في كل نافذة مراسلة له مع جهات الاتصال، ومن الممكن تحميل VK Messenger الجديد من متجري Google Play و App Store الإلكترونيين.

#روسيا #تطبيق #مراسلة #فيسبوك

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