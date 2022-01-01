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غزة: تحذير من التعامل مع مؤسسات غير قانونية تدعي منح الماجستير والدكتوراه المهنية

الخميس 19 مايو 2022 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تحذير من التعامل مع مؤسسات غير قانونية تدعي منح الماجستير والدكتوراه المهنية



غزة/ سما /

 حذرت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الخميس، المواطنين من التعامل مع المؤسسات غير القانونية التي تدَّعِي مَنْح ما يسمى درجة الماجستير والدكتوراه المهنية.


وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذه المسميات غير معترف بها في وزارة التربية والتعليم العالي وفي كافة المؤسسات الحكومية.

كما حذرت الوزارة بشكل واضح أي مؤسسة أو شخص يعمل في قطاع غزة للتسويق والترويج لما يسمى ماجستير أو دكتوراه مهنية، أو عقد مناقشات لها، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم العليا، التوجه للجامعات المعترف بها في فلسطين وخارجها، وبما يحقق الفائدة العلمية للطلبة وخدمة مجتمعهم ووطنهم.

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