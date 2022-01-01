بنك فلسطين يطلق حملة مميزة لعملائه مستخدمي بطاقات فيزا الحاليين والجدد

رام الله/سما/

أعلن بنك فلسطين عن إطلاق الحملة المميزة "مع فيزا وبنك فلسطين.. خلوا هدفكم كأس العالم FIFA قطر 2022"، والتي تهدف إلى تشجيع مستخدمي بطاقات فيزا الصادرة عن بنك فلسطين الحاليين والجدد، على استخدام كافة أنواع بطاقات فيزا من بنك فلسطين في عمليات الشراء خلال فترة الحملة، مما يمكنهم من التأهل للسحب على جائزتين لحضور مباريات كأس العالم 2022 في قطر، حيث سيتمكن الرابح بالجائزة الأولى من حضور تصفيات المجموعة الأولى في كأس العالم مع مرافق، فيما سيكون بإمكان الفائز بالجائزة الثانية حضور مباراة ربع النهائي لكأس العالم مع مرافق.

وللتأهل للسحب على الجائزتين، يُشترط استخدام بطاقات فيزا من بنك فلسطين في عمليات الشراء محلياً وخارج فلسطين إضافة إلى المتاجر الإلكترونية طيلة فترة الحملة، حيث ستستمر الحملة حتى تاريخ 13 من شهر تموز/ يوليو القادم، فيما سيجري بنك فلسطين السحب على الجائزتين في اليوم التالي لانتهاء الحملة.

وتستهدف الحملة مستخدمي بطاقات فيزا الصادرة عن بنك فلسطين الحاليين والجدد، حيث تشمل الحملة بطاقات فيزا الائتمانية الكلاسيكية والذهبية وفيزا سيجنيتشر، وبطاقات الخصم والمشتريات الكلاسيكية والبلاتينية وبطاقات كاش كارد مسبقة الدفع.

وحول الهدف من إطلاق الحملة، أكد السيد ثائر حمايل مدير إدارة أعمال الأفراد في بنك فلسطين، أن البنك بادر إلى إطلاق هذه الحملة تقديراً لعملائه من حمَلة بطاقات فيزا، وتشجيعاً على ثقافة استخدام البطاقات في عمليات الشراء وتقليل استخدام النقد، خاصة عند استخدام بطاقات فيزا ذات المزايا العديدة التي تجعل من عملية الشراء تجربة مجدية ومميزة. مضيفاً أن الحملة تأتي استجابةً لشغف العديد من العملاء والمواطنين بمتابعة بطولة كأس العالم، وتمكينهم من التأهل للفوز بفرصة حضور مباريات كأس العالم 2022 في دولة قطر.

وتتيح الحملة لكافة مستخدمي بطاقات فيزا الصادرة عن بنك فلسطين الحاليين والجدد، إمكانية التأهل للسحب وربح إحدى الجائزتين، وذلك بشرط استخدام بطاقات فيزا بمختلف أنواعها في عمليات الشراء، سواء كان ذلك عبر الشراء من نقاط البيع محلياً، والتي تزيد عن 8000 نقطة بيع منتشرة في العديد من المحال والمتاجر داخل فلسطين، أو من خلال الشراء أثناء التواجد خارج فلسطين أو من المتاجر الإلكترونية، وذلك دون خصم أي عمولات على عمليات الشراء من خلال ماكنات البيع التابعة لبنك فلسطين.

ولا تحدد الحملة عدد حركات الشراء للتأهل للسحب، حيث يتم اعتماد كل عملية شراء بقيمة 50 شيكلاً أو ما يعادلها بالعملات الأخرى لتمثل فرصة للفوز، وتزداد فرص الفوز كلما زادت عمليات الشراء باستخدام بطاقات فيزا من بنك فلسطين. كما يجب أن لا تقل قيمة المشتريات عبر استخدام بطاقات فيزا بجميع أنواعها للمستخدم الواحد عن مبلغ 500 شيكل خلال فترة الحملة، بما يشمل المشتريات محلياً ودولياً وعبر الإنترنت. فيما لا تشمل الحملة عمليات السحب النقدي باستخدام بطاقات فيزا.

وبخصوص تفاصيل الجائزتين، فإن كل جائزة منهما ستغطي تكاليف السفر للرابح ومرافقه، بما يشمل تذاكر السفر لشخصين، والإقامة لأربعة أيام وثلاث ليالٍ في غرفة ديلوكس مزدوجة لشخصين في أحد الفنادق الفاخرة في قطر، بما يشمل جميع وجبات الطعام في الفندق، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الجماعية التي ستنظمها شركة Visaفي قطر، إضافة إلى خدمة الاستقبال في المطار، وتوفير طاقم متخصص للاهتمام بشؤون الفائزين من قبل الشركة العالمية Visa، والحصول على حزم من الهدايا العينية منالاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA وشركة Visa.

هذا ويحرص بنك فلسطين على تقديم الخدمات والمنتجات البنكية المميزة التي تليق بعملائه، وتلبي احتياجاتهم اليومية وتضيف لحياتهم معنىً جديداً للتعامل اللانقدي عند تنفيذ عمليات الشراء، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية البنك للتحول الرقمي في الخدمات المصرفية. وتُعد البطاقات واحدة من الأدوات البنكية المهمة لإنجاز عمليات الشراء داخل وخارج فلسطين وعبر المنصات الإلكترونية، خاصة باستخدام بطاقات فيزا التي تتميز بتقنيات الأمان الموثوقة عبر نظام الحقل الثلاثي، إضافة إلى العديد من الخصومات والعروض المميزة المقدمة لمستخدمي بطاقات فيزا من بنك فلسطين.