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بالأسماء .. استدعاء (5) لاعبين من غزة لصفوف المنتخب الوطني

الخميس 19 مايو 2022 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء .. استدعاء (5) لاعبين من غزة لصفوف المنتخب الوطني



غزة / سما /

اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الخماسية 5 لاعبين غزة للانضمام لصفوف المنتخب استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا بالكويت المقرر إقامتها خلال الفترة من 4_12 يونيو 2022، وبطولة العرب بالسعودية من الفترة بين 19 إلى 29 يونيو 2022.

وأكد الجهاز الفني اختيار اللاعبون هم: موسي حرارة "الشجاعية"، عماد فحجان "شباب رفح"، جلال أبو يوسف"الصداقة"، عبد الرحمن النبريص "اتحاد خانيونس"، علي الحواجري "الأقصى".

وقال ياسر رضوان رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات باتحاد الكرة إن اللاعبين الخمسة سيباشروا تدريبات مكثفة تبدأ صباح غد الخميس حسب رؤية الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن شامل داغستاني على صالة الشهيد سعد صايل بمدينة غزة.

وتمنى رضوان التوفيق للمنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة، مؤكداً ثقته الكاملة بالجهاز الفني واللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية.

#غزة #المنتخب الوطني #بطولة غرب آسيا #كرة القدم الخماسية

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