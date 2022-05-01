فيديو.. منتخب الشاطئية يهزم المنتخب السعودي ويحجز بطاقة التأهل لنصف النهائي

غزة / سما /

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية فوزاً كبيراً على المنتخب السعودي المستضيف (4/6) في أولى مباريات فدائي الشواطئ في بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية المقامة في مدينة جيزان السعودية.

ويلتقي منتخبنا يوم غد الخميس منتخب البحرين عند الساعة السادسة والنصف مساءا، حيث يسعى فدائي الشواطئ لتحقيق فوزه الثاني وتصدر المجموعة الثانية.

ورغم البداية المتواضعة لمنتخبنا مع انطلاق الشوط الأول وتسجيل المنتخب السعودي هدفين متتاليين عبر فيصل اليامي ورمزي دقمان، استعاد فدائي الشواطئ توازنه وبدأ سيطرته على المباراة ونجح في تسجيل 3 أهداف جاءت بتوقيع ميسرة البواب هدفين ومحمد السدودي لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخبنا 2/3.

واصل منتخبنا سيطرته في الشوط الثاني رغم تسجيل المنتخب السعودي الهدف الثالث عبر محمد العجمي، ليعود حازم شكشك ويسجل الهدف الرابع لمنتخبنا في اللحظات الأخيرة وينتهي الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي 1/1.

ولم يختلف الحال في الشوط الثالث والأخير بنفس سيناريو الشوط الثاني بعد أن عدل يحيي الضميحي النتيجة للمنتخب السعودي، إلا أن خبرة كابتن الفدائي علاء عطية حسمت الأمور لصالح منتخبنا بالهدف الخامس، بالإضافة إلى تألق الحارس فادي جابر الذي تصدى للعديد من الهجمات السعودية، ليأتي محمد حسان بالهدف القاتل والساد لتنتهي المباراة بفوز الفدائي بنتيجة 4/6.





