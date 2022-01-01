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الكشف عن دور تشافي في صفقات برشلونة

الخميس 19 مايو 2022 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن دور تشافي في صفقات برشلونة



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن دور مهم لتشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، في حسم النادي "الكتالوني" للصفقات.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "تشافي لم يسافر إلى ألمانيا لمقابلة إيرلينغ هالاند بل شرح له مشروع برشلونة فقط، وكان يتحدث لأسابيع مع اللاعبين الذين تم تحديدهم من الإدارة الرياضية للنادي".

وأضافت "سبورت": "قال الجميع له نعم، من روبرت ليفاندوفسكي، الذي لا يشعر بالرغبة في البقاء مع فريقه بايرن ميونيخ، إلى لاعبي فالنسيا خوسيه لويس غايا وكارلوس سولير، مرورا بماركوس ألونسو وسيزار أزبليكويتا لاعبي تشيلسي".

وأشارت إلى أن تشافي يستغل نجوميته في الحديث مع هؤلاء اللاعبين ويقنعهم بالمشروع، ثم يترك الأمر لإدارة برشلونة لحسم ما تستطيع من الصفقات.

#برشلونة #تشافي هيرنانديز #صفقات

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