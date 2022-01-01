جماهير آرسنال تهاجم أوديجارد: ريال مدريد خدعنا

وكالات / سما /

تلقى مارتن أوديجارد نجم آرسنال وابل من الانتقادات بعد ضياع حلم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وقامت الجماهير بتحميله مسؤولية الاخفاق في آخر المباريات.

وكان آرسنال يملك أفضلية كبيرة على توتنهام لحجز المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، لكنه أضاعها بهزيمته ضد السبيرز، ثم الهزيمة مرة أخرى من نيوكاسل يونايتد.

ويحتاج آرسنال إلى معجزة لكي ينجح في خطف بطاقة التأهل لدوري الأبطال خلال الجولة الأخيرة، فهو مطالب بتحقيق الفوز على إيفرتون، بالإضافة إلى هزيمة توتنهام أمام نوريتش سيتي، وهو سيناريو من المستبعد جداً أن يحدث.

ورغم أن النجم النرويجي قدّم أداء جيد في معظم فترات الموسم، إلا أنه الجماهير هاجمته على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تدني مستواه في المباريات الحاسمة.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن أوديجارد كان اللاعب الأسوأ في آرسنال في مباراتي نيوكاسل وتوتنهام، ولم يتمكن من صناعة الفارق لمصلحة فريقه.

ويعتقد جزء كبير من عشاق آرسنال أن ريال مدريد خدّع النادي بصفقة أوديجارد التي كلفت ما يقارب 40 مليون يورو، حيث قال أحد مشجعي الجانرز “ريال مدريد خدعنا، إنه لاعب بقيمة 5 ملايين، ومكانه في رايو فاييكانو”.