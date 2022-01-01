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خطوة مفاجئة من باريس تجاه مبابي

الخميس 19 مايو 2022 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خطوة مفاجئة من باريس تجاه مبابي



وكالات / سما /

اتخذ باريس سان جيرمان، خطوة مفاجئة تجاه نجمه الفرنسي كيليان مبابي، تشير إلى قرب رحيل اللاعب، خلال الصيف المقبل.
 
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، دون التوصل لاتفاق بشان التجديد حتى الان، مع وجود أنباء تفيد باتفاقه مع ريال مدريد على الانتقال له مجانا في الصيف.
 
وبحسب شبكة "كواترو" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان حذف اسم مبابي من متجره الإلكتروني، وبالتالي لم يعد متاحا أمام الجماهير شراء قمصانه.
 
وأشار التقرير، إلى أن تلك الخطوة من شأنها التأكيد على أن مبابي سيرحل عن باريس سان جيرمان، عقب نهاية عقده.
 
وكان مبابي قد أكد قبل أيام، خلال حفل رابطة الدوري الفرنسي، أنه حسم قراره بشأن خطوته المقبلة، وسيعلن عنه قريبا.

#ريال مدريد #كيليان مبابي #باريس سان جيرمان

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