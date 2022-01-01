أوباميانج يقرر الاعتزال رسمياً

وكالات / سما /

أعلن الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب بلاده، ليضع حداً لمسيرته مع المنتخب الأفريقي، قبيل نهاية الموسم الجاري مع البارسا.

وينهي أوباميانج مسيرة مع منتخب بلاده وصلت إلى 72 مباراة دولية مع الجابون، علماً بأنه كان قائداً للمنتخب حتى وقت اعتزاله اللعب الدولي.

وجاء إعلان أوباميانج عبر خطاب رسمي وجهه للاتحاد الجابوني لكرة القدم، كشفت عنه صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الأربعاء.

وقال اللاعب في بيانه” بعد 13 عاماً من الفخر بتمثل منتخب بلادي، أعلن نهاية مشواري الدولي، وأريد أن أشكر الشعب الجابوني وكل من دعمني في فترات السعادة وأوقات الحزن”.

وأكمل أوباميانج” ستبقى العديد من الذكريات الجيدة في ذهني، مثل يوم خوضي أول مباراة مع المنتخب، وكذلك يوم عودتي من نيجيريا حاملاً الكرة الذهبية لأفضل لاعب في أفريقيا، والاحتفال بها مع كل الناس كانت لحظة لا تنسى”.

وأضاف مهاجم البارسا” أتوجه بالشكر للرئيس علي بونجو على دعمه الدام للمنتخب، وعمله المستمر من أجل مصلحة كرة القدم في البلاد، وأرغب في شكر كل المدربين والأجهزة الفنية واللاعبين الذين عملت معهم طوال مسيرتي الدولي، وأخيراً أشكر والدي الذي منحني الرغبة للسير على خطاه، وأتمنى أن أكون جعلته فخوراً بارتداء ألوان المنتخب”.