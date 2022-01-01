آينتراخت فرانكفورت يفوز بلقب الدوري الأوروبي على حساب رينجرز

وكالات / سما /

تمكن فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني من تحقيق لقب الدوري الأوروبي بعد الفوز على رينجرز الأسكتلندي في النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وكان التهديف في المُباراة النهائية التي استضافها ملعب رامون سانشيز بيزخوان في مدينة إشبيلية الإسبانية قد بدأ عن طريق جو أريبو لرينجرز بعد خطأ دفاعي فادح من الخط الخلفي لفرانكفورت في الدقيقة 57 من اللقاء.

وتمكن الفريق الألماني من إدراك التعادل في الدقيقة 69 عن طريق رافاييل سانتوس بعد استغلاله لكرة عرضية رائعة أمام مرمى الفريق الاسكتلندي.

ودانت السيطرة في المُباراة للفريق الألماني الذي اقترب أكثر من مرة من تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، ولكن التوفيق لم يُحالفهم في اللمسة الأخيرة.

ولجأ الفريقان للأوقات الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفٍ لكل فريق، وبرز فيها تصدي كيفين تراب حارس فرانكفورت لفرصتين خطيرتين في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني الإضافي.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق فرانكفورت بنتيجة 5-4 ، وذلك بعد تصدي الحارس المُخضرم تراب لركلة جزاء سددها آرون رامسي.

وكان رينجرز قد تأهل للنهائي بعد فوزه في نصف النهائي على فريق آر بي لايبزيج الألماني، فيما تأهل فريق فرانكفورت للنهائي بعد تفوقه على فريق ويست هام يونايتد الإنجليزي.