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زلة على لسان بوش تبوح بكذبة “الدمار الشامل” وهذا ما قاله ..

الخميس 19 مايو 2022 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زلة على لسان بوش تبوح بكذبة “الدمار الشامل” وهذا ما قاله ..



وكالات

 وصف الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش غزو العراق بالخطأ بأنه “وحشي” و “غير مبرر” قبل أن يصحح كلامه ليقول إنه كان يقصد الإشارة إلى غزو روسيا لأوكرانيا.

وأدلى بوش بهذه التصريحات في كلمة خلال حفل في دالاس، بينما كان ينتقد النظام السياسي الروسي.

وقال بوش “النتيجة هي غياب الضوابط والتوازنات في روسيا، وقرار رجل واحد شن غزو وحشي غير مبرر بالمرة للعراق” قبل أن يصحح كلامه ويهز رأسه قائلا “لاتؤاخذوني.. أقصد لأوكرانيا”.

وألقى مازحا باللوم في الخطأ على عمره حيث انفجر الجمهور بالضحك.

وفي عام 2003، عندما كان بوش رئيسا، قادت الولايات المتحدة غزوا للعراق بسبب أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها مطلقا. وأدى الصراع المطول إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد عدد أكبر بكثير.

وسرعان ما انتشرت تصريحات بوش على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث جمعت أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة على تويتر وحده بعد أن قام مراسل دالاس نيوز بنشر المقطع.

وشبه الرئيس الأمريكي السابق أيضا الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالزعيم البريطاني في زمن الحرب ونستون تشرشل، بينما ندد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشنه غزو أوكرانيا في فبراير شباط.

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