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مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

الخميس 19 مايو 2022 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس



غزة/ سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الأربعاء 2022/05/18..

معبر كرم أبو سالم التجاري

 استيراد 339 شاحنة

 تصدير عدد 32 شاحنة

معبر رفح التجاري:

 لم يعمل يوم أمس

كميات البترول الواردة:  

استيراد 14 شاحنات غاز طهي

 ادخال 17 شاحنة سولار لشركة توزيع الكهرباء

معبر رفح البري:

 متابعة إجراءات مغادرة 547 مسافر قادمين من الجانب المصري

 اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 218 مسافر قادم من الخارج.

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