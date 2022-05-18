مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة/ سما /
نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الأربعاء 2022/05/18..
معبر كرم أبو سالم التجاري
استيراد 339 شاحنة
تصدير عدد 32 شاحنة
معبر رفح التجاري:
لم يعمل يوم أمس
كميات البترول الواردة:
استيراد 14 شاحنات غاز طهي
ادخال 17 شاحنة سولار لشركة توزيع الكهرباء
معبر رفح البري:
متابعة إجراءات مغادرة 547 مسافر قادمين من الجانب المصري
اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 218 مسافر قادم من الخارج.