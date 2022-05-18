مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة/ سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الأربعاء 2022/05/18..

معبر كرم أبو سالم التجاري

استيراد 339 شاحنة

تصدير عدد 32 شاحنة

معبر رفح التجاري:

لم يعمل يوم أمس

كميات البترول الواردة:

استيراد 14 شاحنات غاز طهي

ادخال 17 شاحنة سولار لشركة توزيع الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة إجراءات مغادرة 547 مسافر قادمين من الجانب المصري

اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 218 مسافر قادم من الخارج.