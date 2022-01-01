الأسرى: المعتقل بركات ما زال بحاجة لرعاية صحية حثيثة

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين فواز الشلودي، إن الوضع الصحي للمعتقل مراد بركات (28 عاما) من مدينة القدس، آخذ بالاستقرار بشكل تدريجي، لكنه بحاجة الى رعاية صحية حثيثة .

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أن المعتقل بركات تعرض لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر، وعلى إثرها أصيب بإصابات بالغة وخطيرة في منطقة البطن .

وتابعت أنه أجريت للمعتقل عدة عمليات بعد أن تم نقله الى مستشفى "تشعاري تسيدك" حيث مكث فيها 30 يوما بشكل متواصل، ليقتادوه بعد ذلك الى "سجن عيادة الرملة " وما زال يقبع هناك.

وأضافت أن المعتقل بركات يتلقى مضادات حيوية، ويضع "كيس بول" و"كيس براز" و"كيس لإخراج الدم الفاسد"، ويتم نقله بين الحين والآخر الى مستشفيات مدنية لإجراء فحوصات .

يشار إلى أن عدد المعتقلين داخل سجن عيادة الرملة بلغ 18.