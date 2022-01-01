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إدارة بايدن تُهدد إسرائيل: إعفاء الإسرائيليين من التأشيرات في خطر

الخميس 19 مايو 2022 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة بايدن تُهدد إسرائيل: إعفاء الإسرائيليين من التأشيرات في خطر



القدس المحتلة / سما /

 قالت القناة N12 العبرية، إن مسؤولون في إدارة بايدن بعثوا رسائل احتجاج إلى إسرائيل على خلفية "إجراءات إسرائيلية لعرقلة دخول واقامة الأجانب في الضفة الغربية”.

ووفقا للأمريكيين، فإن الإجراء تنتهك بشدة حرية التنقل والعمل للطلاب والمحاضرين الأمريكيين.

وبينت الصحيفة أن الرد الأمريكي على الإجراءات الإسرائيلية، كان تأخير وعرقلة خطة الإعفاء من التأشيرة للإسرائيليين الذين يدخلون الولايات المتحدة.

وتفرض سلطات الاحتلال قيودا صارمة على دخول المحاضِرين والطلبة الأجانب المسموح لهم بالتدريس والدراسة داخل الجامعات الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، حيث أوضحت سابقا أنها ستُحدد أعدادهم، إضافة إلى تحديد التخصصات والمواضيع المسموح بتدريسها ودراستها.

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