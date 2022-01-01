رام الله / سما /

تصدر تحذير الرئاسة الفلسطينية من تداعيات اقتحامات المسجد الأقصى المبارك ومخيم جنين بشكل يومي، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الخميس.

كما ركزت الصحف الثلاث، على سماح سلطات الاحتلال الاسرائيلي لـ"مسيرة الأعلام" الاستفزازية بالمرور من البلدة القديمة في القدس، وإصابة عدد من المواطنين خلال مواجهات اندلعت في عدة مناطق بالضفة.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- الرئاسة تحذر من تداعيات اقتحامات "الأقصى" ومخيم جنين بشكل يومي

- اشتية يطالب بالضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس والإفراج عن جثامين الشهداء

- اسرائيل تواصل التصعيد وتقرر السماح لمسيرة الأعلام الاستفزازية بالمرور من البلدة القديمة في القدس

- إصابات في بلعا وكفر اللبد وداخل حرم جامعة خضوري والاحتلال يزج بتعزيزات عسكرية غرب جنين

- شباب حوارة يدافعون عن العلم الفلسطيني

- الاحتلال يعيد الأسير أبو حميد لعيادة "سجن الرملة" رغم خطورة وضعه الصحي

- ارزيقات: اتفاق اتحاد المعلمين مع الحكومة حقق إنجازات عديدة وعلى الجميع أن يتحلى بالمسؤولية العامة

- بمشاركة 78%.. إعلان نتائج انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت

- استحداث جائزة تحمل اسم الشهيدة أبو عاقلة ضمن جوائز الصحافة المصرية

* "الأيام":

- الرئاسة تحذر من تداعيات اقتحامات "الأقصى" ومخيم جنين بشكل يومي

- الاحتلال يعطي الضوء الأخضر لمسيرة الأعلام الاستفزازية بالقدس المحتلة

- إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في عدة مناطق والمستوطنون يعتدون ويقتحمون ويقتلعون الأشجار

- مستوطنون يخطون شعارات عنصرية بالشيخ جراح

- "حامي التابوت" الشهيدة أبو عاقلة معتقل في زنزانة أرضية

- "الإدارة المدنية" للاحتلال: هدم للفلسطينيين وشرعنة للبؤر الاستيطانية

- لليوم الثاني.. بينيت يزور مستوطنة قرب نابلس

- العاهل الأردني: لا بديل عن حل القضية الفلسطينية مهما أقيمت علاقات بين الدول العربية وإسرائيل

* "القدس":

- إصابات ومداهمات واعتقالات في الضفة والاستيلاء على 5 دونمات غربي بيت لحم

- بارليف يصادق على مرور "مسيرة الأعلام" في باب العامود

- "الإدارة المدنية" للاحتلال.. هدم للفلسطينيين وشرعنة للبؤر الاستيطانية

- المستوطنون يستعدون لاقتحام المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح اليوم

- زيارة بايدن لفلسطين وإسرائيل تزداد تعقيداً

- لليوم الثاني على التوالي.. بينيت يقتحم الضفة