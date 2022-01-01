الاحتلال يقتحم زبوبا والطيبة ويداهم عدة منازل

جنين / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قريتي الطيبة وزبوبا، وداهمت عدة منازل وفتشتها وكثفت من تواجدها العسكري جنوب وغرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية زبوبا الواقعة بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، وداهمت عدة منازل عرف من أصحابها: سمير ومنير أحمد جرادات وفتشتها واستجوبت ساكنيها.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الطيبة، وشنت حملات تفتيش وتمشيط أطلقت خلالها قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات يعبد، وعرابة، وكفيرت، ورمانة، وتعنك، وعانين، جنوب وغرب المدينة.