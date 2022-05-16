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بايدن يتلعثم خلال خطاب وسط ضحك الحضور (فيديو)

الخميس 19 مايو 2022 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يتلعثم خلال خطاب وسط ضحك الحضور (فيديو)



وكالات

تلعثم الرئيس الأمريكي جو بايدن، عند محاولته نطق اختصار المجمع الأمريكي الآسيوي، خلال خطاب بمناسبة شهر تراث الأمريكيين الآسيويين وجزر المحيط الهادي.


وعند نطق الاختصار AANHPI - أمريكي آسيوي، قال بايدن: "تنعكس في مجتمع... Ai-yay-yay-yay! هنا في الولايات المتحدة"، واستدرك بايدن وأعاد تكرار المقطع الذي تلعثم فيه وابتسم للحاضرين الذين ضحكوا من الموقف.



إلى ذلك ارتكب الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي، بعد قمة أمريكا ورابطة دول جنوب شرق آسيا مؤخرا، خطأ مرة أخرى، عندما سمى نائبة الرئيس، كامالا هاريس، رئيسا للولايات المتحدة.

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