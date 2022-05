بايدن يتلعثم خلال خطاب وسط ضحك الحضور (فيديو)

تلعثم الرئيس الأمريكي جو بايدن، عند محاولته نطق اختصار المجمع الأمريكي الآسيوي، خلال خطاب بمناسبة شهر تراث الأمريكيين الآسيويين وجزر المحيط الهادي.



وعند نطق الاختصار AANHPI - أمريكي آسيوي، قال بايدن: "تنعكس في مجتمع... Ai-yay-yay-yay! هنا في الولايات المتحدة"، واستدرك بايدن وأعاد تكرار المقطع الذي تلعثم فيه وابتسم للحاضرين الذين ضحكوا من الموقف.

Biden's brain completely SNAPS during humiliating attempt to pander as White House audience cringes pic.twitter.com/PA2i6HOQA4