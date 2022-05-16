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الرجوب معلقا على انتخابات بيرزيت: لا يجوز أن تدفع فتح ثمن أخطاء السلطة

الخميس 19 مايو 2022 01:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب معلقا على انتخابات بيرزيت: لا يجوز أن تدفع فتح ثمن أخطاء السلطة



رام الله/سما/

علق أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب،على نتائج انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت قائلاً : "أنه لا يجوز أن تدفع فتح ثمن أخطاء السلطة، وأنه لا بد من نقاش طبيعة العلاقة بين السلطة وفتح.  

وأضأف الرجوب في حديث عبر تلفزيون فلسطين الرسمي مساء الأربعاء " إنّه لا بد من استخلاص العبر من نتائج انتخابات جامعات بيرزيت.

وأشار الرجوب إلى أن بعض كوادر حركة فتح قد يكون لديهم غضب وإحباط بسبب النتيجة، وهذا حقّهم، ولفت إلى أنهم في اللجنة المركزية سيجرون مراجعة ودراسة، وسيكون هناك استخلاص للعبر، ولكن ليس على حساب الخيار الديمقراطي. 

وخسرت كتلة الشهيد ياسر عرفات الذراع الطلابي لحركة فتح، انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت بحصولها على 18 مقعدًا فقط، مقابل 28 مقعدًا حصلت عليها الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس. 

#جبريل الرجوب

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