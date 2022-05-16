  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشعبيّة تهنئ بنجاح العرس الديمقراطي في بيرزيت وتعتبر النتائج انعكاسًا للإرادة الطلابيّة

الأربعاء 18 مايو 2022 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبيّة تهنئ بنجاح العرس الديمقراطي في بيرزيت وتعتبر النتائج انعكاسًا للإرادة الطلابيّة



غزة/سما/

تقدّمت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين إلى كافة الأطر الطلابيّة في جامعة بيرزيت بالتهنئة على نجاح العرس الوطني الديمقراطي، مُؤكدةً أنّ حصول رفاقها في القطب الطلابي الديمقراطي التقدّمي على 5 مقاعد، وبما يُشكّل نسبة 10% من أصوات المقترعين هو إنجاز مهم يُحسب لهم خاصّة مع استمرار الهجمة الصهيونيّة وحملة الاعتقالات الواسعة التي يتعرّض لها رفاق ورفيقات القطب، ورغم قرار تصنيفه "منظمة إرهابيّة".

وأشادت الجبهة بالدور الملحوظ لرفاقنا في القطب بإنجاح العملية الانتخابيّة وجهودهم في جسر الهوة ومُعالجة الخلافات التي تحصل بين بعض الأطر الطلابيّة، عدا عن الدعاية الانتخابيّة والخطاب الوطني المتين والبرنامج الذي يُعبّر عن حقوق الطلبة الوطنية والأكاديميّة وعن تطلّعات شعبنا في الحرية والاستقلال.

وأكَّدت الجبهة أنّ نتائج هذه الانتخابات انعكاس حقيقي لإرادة الحركة الطلابيّة في جامعة بيرزيت، والتي تعبّر عن إرادةٍ شعبيّةٍ تقف إلى جانب برنامج المقاومة وضد برنامج التسوية واتفاقات أوسلو.

واعتبرت الجبهة أنّ انتظام إجراء الانتخابات في جامعة بيرزيت يعكس وعي الأطر الطلابيّة بمُختلف انتماءاتها وتوجّهاتها السياسيّة والفكريّة على إجرائها وعلى التمسّك بروح العمل الجماعي لإنجاز هذا العرس الديمقراطي رغم أنف الاحتلال الذي حاول التشويش على سير الانتخابات من خلال مُلاحقة واعتقال واستهداف وتهديد طلبة الجامعة وخاصّة الكتلة الإسلامية والقطب الطلابي. 

وحيّت الجبهة كافة الأسيرات والأسرى من الحركة الطلابية وخصوصًا الطلبة الذين جرى اعتقالهم من قبل الاحتلال الصهيوني مساء أمس، متمنيةً لهم أنّ يتحرّروا من قيود الاحتلال قريبًا ويواصلوا نضالهم إلى جانب رفاقهم واخوانهم في الحركة الطلابيّة والشبابيّة. 

وعَبّرت الجبهة عن شكرها لإدارة جامعة بيرزيت على إنجاح سير العملية الانتخابيّة والمحافظة على إجراءها بشكلٍ دوري، منوهةً إلى أنّ حالة الترقّب العالية من جماهير شعبنا ومتابعتهم باهتمامٍ بالغ تفاصيل هذه الانتخابات في جامعة الشهداء بيرزيت ونتائجها يعكس متابعةً للتطورات على الخارطة السياسيّة الفلسطينيّة، وتحديد اتجاهات وميول أبناء شعبنا.

وختمت الجبهة بيانها بتهنئة الكتلة الإسلاميّة التي حازت على أغلبية الأصوات وللكتل الأخرى التي خاضت الانتخابات، داعيةً إلى تجسيد إرادة الطلبة في الجامعات الفلسطينيّة كافة من خلال إجراء العملية الديمقراطيّة كما في النقابات والاتحادات الشعبيّة المُعطّلة فيها الانتخابات بقطاع غزة والضفة.

#الجبهة الشعبية #بيرزيت

الأكثر قراءة اليوم

رئيس اتحاد المقاولين يوضح سبب انسحاب الطواقم المصرية من غزة وحقيقة اشراط المصريين بشأن الحديد

محلل إسرائيلي : زيارة بايدن المتوقعة لـ"القدس الشرقية": "لا تبشر بالخير"

انخفاض كبير في سعر صرف الدولار

هآرتس: "اسرائيل" تسير بغباء نحو واقع دولة واحدة..بطة سوداء فقط هي التي ستنهي الاحتلال

صحيفة: الوسطاء عاجزون عن لجم الاحتلال والمقاومة تدرس خيارات جديدة

"اسرائيل" تقرر السماح بمرور مسيرة الأعلام من باب العامود في القدس المحتلة

الإقتصاد بغزة تعلن نتائج فحص منتج "الأندومي"

الأخبار الرئيسية

كوخافي: نواجه تهديدات من جنين وحتى أصفهان

20220516202955reup-2022-05-16t202744z_256106586_rc2k8u9xj0sh_rtrmadp_3_israel-palestinians-violence-730x438

وزير إسرائيلي سابق يحذر من مواصلة تجاهل الصراع مع الفلسطينيين

سرايا القدس: تاسعة البهاء لا تزال حاضرة وجاهزون للنزال في غزة وجنين وكل المدن المحتلة

photo_2022-05-18_16-31-28

الكتلة الإسلامية تفوز بانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت 2022

vizJ1 (1)

بالفيديو: كتائب القسام تكشف عن العقل المدبر لكمين "حسناوات حماس" ومؤسس شبكة الاتصالات

الاتصالات الفلسطينية