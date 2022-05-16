كوخافي: نواجه تهديدات من جنين وحتى أصفهان

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي في ختام اجتماعاته مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا " أرحب بكوريلا بمناسبة زيارته الى اسرائيل.، زيارة قمنا خلالها بتعميق معرفتنا المتبادلة عن تحديات الدولتيْن حيث قمنا باستعراض معمق للتحديات الأمنية التي تواجهها دولة إسرائيل".

واضاف "الجيش الاسرائيلي يواجه سلسلة واسعة من الجبهات والتهديدات من السكين وحتى النووي. من جنين وحتى اصفهان".



وتابع : يعمل الجيش على كل هذه الجبهات ويستعد للحرب في كل جبهة وفي جبهات متعددة. نحن نجري تمرينًا كبيرًا جدّا يحاكي حربًا لمدة شهر كامل ويجسد خطط عسكرية حديثة وقدرات عسكرية وطرق قتالية حديثة بما في ذلك التدرب على التعاون مع الجيش الأمريكي. في ختام التمرين ستكون جهوزية جيش الدفاع للحرب في ذروتها".

وواصل: "في المقابل ومنذ شهريْن يحارب جيش الدفاع "الارهاب الفلسطيني" من خلال عمليات عسكرية مكثفة نجريها على مدار اليوم والليلة لاحباط نشطاء إرهابيين ووسائل قتالية". حسب وصفه.

وأشار الى أن الزيارة تأكيد إضافي على أهمية تحالفنا مع الولايات المتحدة والجيش الأمريكي. إنه تحالف قوي ومتين يشمل الكثير من التعاون العسكري، والذي أصبح أقوى في السنوات الأخيرة. هذا تحالف يثبت مرارًا وتكرارًا أنه كنز إستراتيجي لأمن دولة إسرائيل.



وأضاف "يجب أن يبقى الشرق الأوسط أولوية قصوى لجميع دول العالم التي تريد عالمًا مستقرًا وان يبقى الأعداء المتطرفين ضعفاء مردوعين. لذلك ، فإن التعاون الذي بنيناه ليس خيارًا بل واجبًا في العمل على مواصلة تعزيزه".