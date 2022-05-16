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غزة: إطلاق مشروع الباصات لنقل الموظفين

الأربعاء 18 مايو 2022 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: إطلاق مشروع الباصات لنقل الموظفين



غزة/سما/

قالت نقابة الموظفين في القطاع العام، إنها بصدد الاتفاق مع جمعية أصحاب شركات الباصات لتنفيذ مشروع باصات نقل الموظفين.

وذكرت أن اليوم الأربعاء، أن المشروع يهدف للتخفيف عن الموظفين من أجرة المواصلات أثناء التنقل من مكان السكن للعمل والعكس و ذلك من خلال اتفاق النقابة مع جمعية شركات الباصات.

وبينت أن المشروع يهدف لحماية الموظف من الاستغلال و كذلك حماية حقوقه، مشيرة إلى عدم وجود علاقة للحكومة بالمشروع.

وأكدت أنها الضامن لهذه الحقوق حسب الاتفاق الموقع مع جمعية أصحاب شركات الباصات.

وفي تفاصيل المشروع ومميزاته قالت النقابة إنه يشمل الباصات حمولة 50 راكب مع توفير باصات حديثة و مكيفة، وذات تأمني وترخيص.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على خصم المناسبات و الأعياد والإجازات من الرسوم المحصلة لصالح الموظف، وأن خطوط سير نقل الموظفين ستكون نفس الخطوط التي تم العمل عليها سابقاً مع وزارة المالية.

وأوضحت أن سيتم توفير منسق من الموظفين في كل حافلة لتنظيم العلاقة مع السائق وفيما بينهم، مبينة أن أجرة النقل تحسب شهرياً من خلال التعاقد مع البنوك بالخصم المباشر من الموظف.

ودعت النقابة الموظفين الراغبين بالمشاركة في المشروع لضرورة الالتزام بمواعيد تحرك الحافلات في الذهاب والعودة دون تأخير، أنه لا يجوز انتقال الموظف من حافلة للأخرى إلا بعلم وموافقة النقابة.

كذلك دعت لضرورة التزام الموظفين بالتعليمات العامة الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة فيما يتعلق بركوب الحافلات العمومية، كعدم حمل السلاح أو التدخين والآداب والسلوكيات العامة.

وطالبت النقابة من يرغب التسجيل الدخول للرابط المرفق وفق المميزات والشروط "التسجيل هنا"

#الموظفين

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