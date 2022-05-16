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بعد تصريحها عن شيرين أبو عاقلة..الطيبي يهاجم مسؤولة لجنة بالكنيست ويصفها بـ "القذرة"

الأربعاء 18 مايو 2022 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تصريحها عن شيرين أبو عاقلة..الطيبي يهاجم مسؤولة لجنة بالكنيست ويصفها بـ "القذرة"



القدس المحتلة/سما/

نشبت مشادة كلامية حادة داخل البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، بين رئيسة لجنة الأمن الداخلي ميراف بن آري، وعضو القائمة المشتركة، أحمد الطيبي.


وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن الطيبي، العضو الفلسطيني بالكنيست عن القائمة المشتركة، قد هاجم ميراف بن آري من حزب "يوجد مستقبل" واصفا إياها بـ"القذرة".

ويأتي هجوم الطيبي على بن آري بعد تصريحات لها ضد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي اُغتيلت برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، وقالت "أرفض التعبير عن الحزن على موت الصحافية شيرين أبو عاقلة، ولست آسفة على ذلك".


ووصف عضو القائمة المشتركة بالكنيست، أحمد الطيبي، ميراف بن آري، بأنها "حثالة البشر" وذلك خلال جلسة بالكنيست. وفي المقابل، أعربت بن آري عن صدمتها من تصريحات الطيبي، موضحة أنها ستتناول الأمر مع المستشار القانوني للكنيست.


 

#احمد الطيبي

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