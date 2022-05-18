هآرتس: "إسرائيل" تطلب من واشنطن إعداد خطة لضرب إيران في حال خرقها لاتفاق نووي مستقبلي

القدس المحتلة/سما/

كشف الإعلام العبري أن "إسرائيل تمارس ضغوطا على واشنطن لوضع خطط عسكرية أمريكية لضرب ايران اذا انتهت مفاوضات فيينا دون نتائج، أو في حال خرقت طهران اتفاقا نوويا مستقبليا.



وفي التفاصيل، أوضحت صحيفة "هآرتس" أن "الدوائر الأمنية في إسرائيل تمارس ضغوطا على الولايات المتحدة لكي تضع خططا عسكرية لضرب إيران، إذا انتهت مفاوضات فيينا دون نتائج، أو في حال أقدمت طهران على خرق اتفاق مستقبلي قد يتم التوصل إليه بشان مشروعها النووي"، لافتة إلى أن "السلطات الإسرائيلية لم تتلق حتى الآن إجابات محددة من واشنطن بهذا الشأن".

هذا وغادر وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى الولايات المتحدة، للاجتماع مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، حيث ستتناول الزيارة التعاون الامني بين الدولتين، والتحديات الاقليمية، وفي مقدمتها إيران، وفق هيئة البث الإسرائيلية "مكان".