أعضاء عرب في الكنيست يهاجمون قرار إقامة مسيرة الأعلام بالقدس

القدس المحتلة/سما/

قرر عضو الكنيست الإسرائيلي يسرائيل كاتس المشاركة في مسيرة الأعلام للمستوطنين نهاية الشهر الجاري.



وقال كاتس وفق القناة 7 العبرية: "سأشارك هذا العام في مسيرة الأعلام في يوم القدس، وسأحمل العلم الإسرائيلي على مستوى عال".



وانتقد وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج من حزب "ميرتس" قرار وزير الأمن الداخلي عومر بارليف بالموافقة على إقامة مسيرة الرقص بالأعلام مرورا بباب العامود.



وقال فريج"إن قرار الموافقة على اجتياز المسيرة الاستفزازية الحي الإسلامي وباب العامود خطأ خطير ومقلق، وأنوي العمل على تغيير القرار تفاديا لعواقبه الخطيرة".



أما عضو ضو الكنيست عن القائمة المشتركة أحمد الطيبي، فقال إن قرار الوزير عومر بارليف بمرور مسيرة الأعلام من باب العامود بالقدس، خطير وغبي.