صور: "إسرائيل" تشارك في معرض أمريكي للأسلحة الدفاعية وتكشف النقاب عن سلاح جديد

فلوريدا/سما/

شاركت وزارة جيش الاحتلال الاسرائيلي في معرض "سوفيك 2022" في بلدة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، وكشفت النقاب عن سلاح جديد.

ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة أكدت من خلالها مشاركتها في المعرض بأكثر من 10 صناعات دفاعية وشركات ناشئة في الجناح الإسرائيلي، بقيادة قسم الصادرات الدفاعية "سباط".

وأوضحت الوزارة الإسرائيلية أنها تشارك بمعدات وقائية وأجهزة محاكاة للتدريب، فضلا عن كشفها للمشاركة بصاروخ موجه (جو أرض) من نوع AEROSPIKE ، لشركة "رفائيل" للصناعات الدفاعية الإسرائيلية.

وذكر مجلة إسرائيل ديفنس، اليوم الأربعاء، أن "اسرائيل" ا تشارك في المعرض الأمريكي بصاروخ حديث موجه، من طراز AEROSPIKE، ويتميز بخفة وزنه ودقته العالية، ويستخدم في مجالات دفاعية وهجومية عدة. وأشارت المجلة إلى أن الصاروخ الإسرائيلي الموجه يستخدم للمنصات المحمولة جوا، ويسمح بالعمل مع أي أهداف متحركة أو الثابتة، في النهار والليل، فضلا عن عمله في أحلك الظروف الجوية.